《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--12月16日

日本股市：早盘触及四个月新低，汽车和科技股下跌
路透东京4月13日 - 日本股市周四创四个月新低，因美国总统特朗普称美元太强推动日圆兑美元上扬，沉重打击了汽车类股和科技类股。
路透香港12月16日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周一收市价及比价：（ 本地时间17:15时,1港元=0.78299人民币 ） 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权平均 溢价为-4.35%，低于上交易日收盘的-3.96%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 3.69 5.29 0.89 建设银行 4.28 5.95 0.92 中国银行 2.72 3.60 0.96 农业银行 2.53 3.89 0.83 招商银行 10.62 15.42 0.88 中信银行 3.98 4.22 1.20 交通银行 4.07 5.46 0.95 民生银行 8.18 8.67 1.20 中国人寿 15.19 24.60 0.79 中国平安 42.02 71.20 0.75 中国太保 18.10 30.75 0.75 中信证券 12.45 20.40 0.78 新华人寿 23.64 26.95 1.12 海通证券 11.25 13.44 1.07 华能国际 5.27 7.03 0.96 大唐发电 4.50 3.58 1.61 华电国际 3.14 3.17 1.27 中煤能源 5.02 4.61 1.39 中国神华 16.04 23.75 0.86 中国石油 7.81 8.65 1.15 兖州煤业 9.53 7.45 1.63 中国石化 4.70 6.42 0.93 上海石化 3.49 2.33 1.91 中海油服 22.62 23.35 1.24 仪征化纤 3.54 1.68 2.69 中国铝业 3.68 2.67 1.76 江西铜业 14.59 13.90 1.34 洛阳钼业 6.58 3.57 2.35 紫金矿业 2.35 1.76 1.71 马钢股份 1.75 2.11 1.06 鞍钢股份 3.20 5.59 0.73 重庆钢铁 2.53 1.21 2.67 海螺水泥 17.20 29.40 0.75 洛阳玻璃 5.35 1.43 4.78 北人股份 8.24 3.15 3.34 中联重科 5.62 7.18 1.00 金隅股份 7.15 6.55 1.39 中国国航 3.99 5.71 0.89 东方航空 2.81 2.91 1.23 南方航空 2.80 3.13 1.14 中国远洋 3.42 3.76 1.16 中海集运 2.55 2.02 1.61 中集集团 14.20 14.58 1.24 中海发展 4.96 5.86 1.08 宁沪高速 5.57 9.29 0.77 深高速 3.68 3.48 1.35 成渝高速 2.91 2.31 1.61 皖通高速 4.02 4.20 1.22 广深铁路 2.83 3.48 1.04 中国南车 5.17 6.41 1.03 中国交建 4.19 6.29 0.85 中国铁建 4.98 8.02 0.79 中国中铁 2.81 4.18 0.86 长城汽车 45.02 44.10 1.30 比亚迪 39.18 39.00 1.28 广汽集团 8.72 9.42 1.18 青岛啤酒 46.51 65.00 0.91 广州药业 29.07 28.85 1.29 新华制药 4.69 2.20 2.72 海信科龙 12.36 12.48 1.26 南京熊猫 7.80 3.75 2.66 晨鸣纸业 4.80 3.40 1.80 上海医药 14.94 19.14 1.00 中兴通讯 14.45 15.66 1.18 东方电气 12.24 12.74 1.23 潍柴动力 19.72 33.25 0.76 东北电气 2.36 0.90 3.35 广船国际 15.40 15.00 1.31 经纬纺机 9.76 6.07 2.05 昆明机床 4.57 2.13 2.74 一拖股份 10.33 6.55 2.01 北辰实业 2.83 1.73 2.09 创业环保 8.38 4.09 2.62 中国中冶 1.81 1.44 1.61 金风科技 8.41 7.68 1.40 附注：若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。 如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>(完) 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日 程表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览 表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日 程表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券 (整理 李珊珊)
路透东京4月13日 - 日本股市周四创四个月新低，因美国总统特朗普称美元太强推动日圆兑美元上扬，沉重打击了汽车类股和科技类股。
路透墨尔本4月13日 - 伦铜周四从三个月低位上升，因美国总统特朗普称美元太强导致美元下跌，且交易员在复活节长周末假期之前平仓。 0213 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 涨0.9%，每吨报5,679美元，收复上日跌幅，上日曾跌至1月10日以来最低价位5,615美元。铜价料将录得近3%的周线跌幅，为一个多月最大跌幅。 LME周五和下周一将因复活节假期休市。 上海期交所期铜 缩减稍早跌幅，下跌1.4%至每吨45,990元人 民币(6,688美元)。 美国总统特朗普周三表示，他的政府将不会把中国列为汇率操控国， 偏离了竞选承诺，而且他还表示，美元“太强了”，最终将会损及经济。 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅 为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑 ，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。 政策内部人士称，中国央行悄悄提高政策独立性和扩
路透上海4月13日 - 中国农业发展银行周四公告，将于下周一(17日)招标发行三期固息 债。包括追加发行在内，总计规模不超过160亿元人民币，期限包括三年、七年和15年。 上述三期债中，三年期品种为新发债，七年和15年为该行第四期 和第 六期增发债，票面利率3.83%和4.45%。首场招标结束后，三和七年债各可追加不超过15亿元 。 具体发行条款如下： 2017年第7期新发债；4/6期增发债 ------------------------------------------------------ 招标规模上限 3年：70亿，可追加不超过15亿 7年：40亿，可追加不超过15亿 15年：20亿 期限/计息方式 3/7/15年固息 招标时间 4月17日下午14:00-15:00 招标方式