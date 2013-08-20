台湾气象：中央气象局预估最快傍晚发布台风“潭美”陆上警报

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透台北8月20日 - 轻度台风“潭美”(TRAMI)正逐步逼近台湾，中央气象局周二预估，最快将在今日傍晚发布陆上台风警报。
根据气象局今日上午11时30分首度发布的海上警报，目前潭美台风的中心位置在鹅銮鼻东方海面，向西北转西北西移动，其暴风圈正逐渐接近台湾东部海面，对台湾北部海面、东北部海面及东南部海面将构成威胁。
气象局并发布豪雨特报，受台风外围环流影响，今日基隆北海岸、北部及东北部地区有局部大雨或豪雨发生机率，东部及中南部地区有局部大雨发生的机率。(完)
气象相关新闻，请点选 ;台风最新状态可点选气象局网页(www.cwb.gov.tw/) (记者 董永年; 审校 张喜良)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。