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亚洲 | 2013年 8月 20日 星期二 12:27 BJT

台湾气象：中央气象局预估最快傍晚发布台风“潭美”陆上警报

路透台北8月20日 - 轻度台风“潭美”(TRAMI)正逐步逼近台湾，中央气象局周二预估，最快将在今日傍晚发布陆上台风警报。

根据气象局今日上午11时30分首度发布的海上警报，目前潭美台风的中心位置在鹅銮鼻东方海面，向西北转西北西移动，其暴风圈正逐渐接近台湾东部海面，对台湾北部海面、东北部海面及东南部海面将构成威胁。

气象局并发布豪雨特报，受台风外围环流影响，今日基隆北海岸、北部及东北部地区有局部大雨或豪雨发生机率，东部及中南部地区有局部大雨发生的机率。(完)

气象相关新闻，请点选 ;台风最新状态可点选气象局网页(www.cwb.gov.tw/) (记者 董永年; 审校 张喜良)
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