中国汇市：净结汇助力人民币早盘略升，短期仍将面临升值压力

* 即期早盘略升，继续向6.12元靠近

* 与中间价微跌相背

* 人民币短期仍面临升值压力

路透北京8月20日 - 人民币兑美元即期 周二早盘略升，与中间价微跌相背。交易员表示，早盘一度延续昨日尾盘购汇较多的势头，但在6.1250-60位置吸引更多结汇盘出来，净结汇格局令汇市继续向6.1200的阻力位靠近，预计人民币短期仍面临升值压力。

一国有大行交易员指出，最近客盘已经从净购汇转变到净结汇，估计短期人民币汇率将呈现震荡向上的行情，因考虑到中国政府连续出台弱刺激经济措施，美元指数上升势头最近亦稍作停顿，人民币短期料仍面临升值压力。

“升值压力是有一些，但没有今年4-5月份强，可能还有利差的作用，...只要国内经济没有明显下行的压力，结汇的压力还是存在的。”上述大行交易员称。

北京时间12:16，人民币兑美元即期报6.1219元，上日收报6.1229元。今日人民币兑美元中间价 为6.1697元，上日中间价为6.1690元。

不过上海一外资行交易主管表示，8、9月在十八届三中全会之前市场可能还是以平静为主。“9月份很关键，需要看美国退出购债的进展。”

而对于美国退出QE（量化宽松），他认为对于人民币汇率的影响可能会相对滞后，因人民币市场与国际市场联通性不好，而且央行如果认为影响会比较明显，也会采取相应的干预措施。

“(外管局)20号文是以防止资本流入为主的。如果担心资本流出，那第一步也要先取消20号文吧！”他说。

多位交易员指出，客户中后期看人民币升值的还是多一点，但总体会跟央行中间价指导来走，以缓慢升值可能性为大。年内至今2%的升值幅度感觉已经足够，年底升破6元大关的可能性不大。

东京汇市欧元兑日圆周二微升，但仍低于周一录得的两周高点，因风险资产走跌跌，支撑了日圆。美元兑日圆 小升0.1%至97.69日圆，守在近期交易区间。

投资者如今静候周三公布的美联储7月会议纪录，寻求美联储是否将在9月缩减买债规模的新线索。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2539/76，上日尾盘为6.2450。

北京时间12:17，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.1165/82元，上一交易日尾盘报6.1158元。

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

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