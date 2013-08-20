中国债市动态：现券收益率继续上冲，资金预期仍偏紧及新债结果偏高

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透北京8月20日 - 中国银行间债市周一早盘现券收益率继续冲高，10年国债收益率仍在刷新近两年高位。市场人士表示，资金面和新债结果继续为加强空头的两大源头，资金偏紧预期难以扭转，国开行四期新债利率齐创年内高点，致现券收益率继续破位上行。
剩余期限约9.76年的固息国债130011券最新成交对应收益率 在4.08%，亦为今早最高位，上日尾盘报4%，该券为10年国债基准券。
“（收益率）上！资金不宽裕，(此前)续发三年央票抑制着新债需求，没需求只有供给，收益率只能有一个结果，上！”上海一国有银行交易员称。
她并指出，虽然今天国开新债需求显热络，然主要是投机性需求，而非投资盘已入场。作为交易盘，其当前入场的动力弱。“看不到希望，现在冲进去，可能就是自杀。”
国开行 周二增发今年四期固息金融债，市场悲观情绪延续的环境下，今日新债中标收益率创下该机构年内同期固息债招标结果新高。
银行间资金市场周二主要回购加权利率 继续走升。交易员表示，央行公开市场逆回购对流动性助益极其有限，在缴税因素尚未完全消退以及大行出资意愿不强的影响下，随着月末临近，机构对未来资金供给预期依旧保持谨慎。 (完) (发稿 曹巍浩; 审校 林高丽)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。