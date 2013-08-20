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货币新闻 | 2013年 8月 20日 星期二 16:41 BJT

港股业绩：中海油中期净利同比增长8%，高于市场预期

路透香港8月20日 - 中国最大离岸石油及天然气生产商--中国海洋石油有限公司 周二公布，今年上半年净利同比上升8%，高于市场预期。

中海油的业绩公告显示，2013年1-6月净利为343.8亿元人民币，去年同期则为318.7亿元；并高于汤森路透I/B/E/S预测312.6亿元。

这是中海油于2月底完成收购加拿大尼克森之后首个合并业绩。中海油称，上半年油气净产量同比上升23.1%，至1.98亿桶油当量；不含尼克森的净产量则为1.73亿桶，同比升7.7%。

期内平均实现油价每桶104.2美元，下降10.9%；平均实现气价5.68美元/千立方英尺，同比下降3.7%。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)
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