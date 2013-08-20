港股业绩：中海油中期净利同比增长8%，高于市场预期

中海油的业绩公告显示，2013年1-6月净利为343.8亿元人民币，去年同期则为318.7亿元；并高于汤森路透I/B/E/S预测312.6亿元。

这是中海油于2月底完成收购加拿大尼克森之后首个合并业绩。中海油称，上半年油气净产量同比上升23.1%，至1.98亿桶油当量；不含尼克森的净产量则为1.73亿桶，同比升7.7%。