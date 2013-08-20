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亚洲 | 2013年 8月 20日 星期二 13:17 BJT

东京汇市：美元指数持稳，新西兰元则因央行声明而下挫

纽约         当日        今年来       2012年
                                    最新报价     上收市价       涨跌%        涨跌%       收市价
                                                                                            
 欧元/美元                              1.3353       1.3333        +0.15        +1.21       1.3194
 美元/日圆                               97.35        97.55        -0.21       +12.23        86.74
 欧元/日圆                              129.99       130.06        -0.05       +13.57       114.46
 美元/瑞郎                              0.9225       0.9239        -0.15        +0.76       0.9155
 英镑/美元                              1.5648       1.5647        +0.01        -3.71       1.6251
 美元/加元                              1.0367       1.0344        +0.22        +4.50       0.9921
 澳元/美元                              0.9053       0.9109        -0.61       -12.89       1.0393
 新西兰元/美元                          0.7977       0.8065        -1.09        -3.69       0.8283
 澳元/日圆                              88.150       88.860        -0.80        -2.20       90.130
 新西兰元/日圆                          77.660       78.670        -1.28       -44.85      140.820
 英镑/日圆                              152.33       152.64        -0.20        +8.17       140.82
 澳元/新西兰元                          1.1344       1.1285        +0.52        -9.54       1.2540
                                                                                                  
 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.
 (完)
    
      
      
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 (编译 洪曦; 审校 张若琪)
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