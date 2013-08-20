东京汇市：美元指数持稳，新西兰元则因央行声明而下挫

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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纽约 当日 今年来 2012年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3353 1.3333 +0.15 +1.21 1.3194 美元/日圆 97.35 97.55 -0.21 +12.23 86.74 欧元/日圆 129.99 130.06 -0.05 +13.57 114.46 美元/瑞郎 0.9225 0.9239 -0.15 +0.76 0.9155 英镑/美元 1.5648 1.5647 +0.01 -3.71 1.6251 美元/加元 1.0367 1.0344 +0.22 +4.50 0.9921 澳元/美元 0.9053 0.9109 -0.61 -12.89 1.0393 新西兰元/美元 0.7977 0.8065 -1.09 -3.69 0.8283 澳元/日圆 88.150 88.860 -0.80 -2.20 90.130 新西兰元/日圆 77.660 78.670 -1.28 -44.85 140.820 英镑/日圆 152.33 152.64 -0.20 +8.17 140.82 澳元/新西兰元 1.1344 1.1285 +0.52 -9.54 1.2540 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算. (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 国际汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 瑞郎报导 澳元报导 加元报导 人民币报导 台币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 洪曦; 审校 张若琪)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。