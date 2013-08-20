路透基点：中渝置地、华人置业及信和置业展延合资公司18.3亿港元贷款

标题新闻：标普确认沙特“A-/A-2”评等，展望为稳定，预计沙特原油日产量将保持在目前的1,000万桶
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路透香港8月20日 - 路透基点报导引述消息人士说法指出，中渝置地控股有限公司、华人置业集团、以及信和置业有限公司展延合资公司Benefit East Investments Ltd本周到期的18.3亿港元(2.36亿美元)子弹式贷款。
这笔贷款的综合收益约200个基点，将再展延三年。
这个自2010年核发的的三年期贷款曾两度扩大规模，原始贷款额度为10亿港元，而增额贷款的订价最新是在300个基点左右。
这笔俱乐部贷款的现有承贷银行为东亚银行、法国巴黎银行、创兴银行、星展银行以及永隆银行。
这笔贷款由三家开发商提供担保，担保比例分别为信和置业50%、中渝置地及华人置业各25%。
2007年8月时，三家公司合作买下一笔位于重庆市江北区220万平方英尺的土地，金额为42亿元人民币。这块土地正开发为住宅及商业复合大楼，总楼地板面积为1,100万坪方英尺。(完) (编译 张明钧; 审校 于春红)
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路透伦敦4月7日 - 投资者周五寻求在欧元区公债避险，令收益率跌至多周低位，此前美国对叙利亚进行导弹袭击导致外交局势紧张，美国数据疲弱增添了对美国经济复苏力道的疑虑。
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