路透基点：中渝置地、华人置业及信和置业展延合资公司18.3亿港元贷款

路透香港8月20日 - 路透基点报导引述消息人士说法指出，中渝置地控股有限公司、华人置业集团、以及信和置业有限公司展延合资公司Benefit East Investments Ltd本周到期的18.3亿港元(2.36亿美元)子弹式贷款。

这笔贷款的综合收益约200个基点，将再展延三年。

这个自2010年核发的的三年期贷款曾两度扩大规模，原始贷款额度为10亿港元，而增额贷款的订价最新是在300个基点左右。

这笔俱乐部贷款的现有承贷银行为东亚银行、法国巴黎银行、创兴银行、星展银行以及永隆银行。

这笔贷款由三家开发商提供担保，担保比例分别为信和置业50%、中渝置地及华人置业各25%。