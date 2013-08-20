香港股市：早盘收低，因投资者对中国能源和电力类股锁定获利

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透香港8月20日 - 香港股市周二下跌，因投资者对中国能源和电力类股锁定获利，并等待从本月稍晚主要企业的财报中寻求指引。
恒生指数 早盘下跌1.5%，报22,131.95点，料将连续第四日下滑。恒生国企指数 跌1.8%。
“投资者可能趁机重新全面配置投资组合，”第一上海证券策略员叶尚志表示。
叶尚志称，“市场目前或持观望立场。投资者态度谨慎，因此陷于区间交投。”
中国铁路类股周二扬升，此前北京当局承诺2013年支出6,600亿元人民币(1,078亿美元)支持铁路建设，规模高于最初计划。
中国铁建 H股上涨1.7%，A股上升2.5%。
建筑材料类股亦走强，因外界憧憬铁路建设将提振需求。海螺水泥 A股上升0.9%。(完)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。