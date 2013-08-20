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亚洲 | 2013年 8月 20日 星期二 13:08 BJT

香港股市：早盘收低，因投资者对中国能源和电力类股锁定获利

路透香港8月20日 - 香港股市周二下跌，因投资者对中国能源和电力类股锁定获利，并等待从本月稍晚主要企业的财报中寻求指引。

恒生指数 早盘下跌1.5%，报22,131.95点，料将连续第四日下滑。恒生国企指数 跌1.8%。

“投资者可能趁机重新全面配置投资组合，”第一上海证券策略员叶尚志表示。

叶尚志称，“市场目前或持观望立场。投资者态度谨慎，因此陷于区间交投。”

中国铁路类股周二扬升，此前北京当局承诺2013年支出6,600亿元人民币(1,078亿美元)支持铁路建设，规模高于最初计划。

中国铁建 H股上涨1.7%，A股上升2.5%。

建筑材料类股亦走强，因外界憧憬铁路建设将提振需求。海螺水泥 A股上升0.9%。(完)
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