《中国债券市场每日交易备忘》--8月21日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国财政部300亿元人民币10年期固息国债9:30-10:30招标，预测均值4.11% 中国建材 20亿元九个月期超短融融资券簿记建档(主体评级AAA)，建行和浦发银行主承 东南网架 3亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA-)，中信银行主承 南山集团10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，建设银行和国开行主承 广汇汽车服务股份公司5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，工商银行和招商银行主承 义乌小商品城恒大开发公司6亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AA+)，中信银行主承 上海仪电控股(集团) 15亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA+)，工商银行和农行主承 ============================================================================ 二、新债上市： 财政部300亿元三年期固息国债130017，票面利率3.77% 万达集团4亿元一年期短融041354048，票面利率7.20% ============================================================================ 三、缴款： 财政部150亿元182天期贴现国债139905，发行价格98.108元 首都机场集团20亿元九个月期超短融 厦门海翼集团15亿元九个月期短期融资券 龙力生物 3亿元一年期短融 TCL集团 5亿元五年期中票 ============================================================================ 四、还本付息： 中国人民银行100亿元三个月期央行票据1301004到期兑付，参考收益率2.9089% 国开行300亿元10年期投资人选择权(3+7)固息债080214付息，票面利率5.50% 铁岭公共资产投资公司6亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债088025付息，票面利率8.35% 中国进出口行150亿元五年期浮息债(三个月shibor基准)090306付息，基本利差0.23% 进出口行350亿元七年期固息债120312付息，票面利率3.94% 宝钛集团有限公司7亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1280245付息，票面利率5.40% 上海城开集团15亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1280246付息，票面利率6.50% 常州市交通产业集团15亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1280247付息，票面利率6.80% 上海仪电控股集团公司15亿元三年期中票1282292付息，票面利率4.75% 财政部787.9亿元10年期固息国债130005付息，票面利率3.52% ============================================================================ 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --中国7月银行间市场流动性紧张有了合理解释。7月外汇占款连续第二个月负增长，财政存款则大增，导致近 七千亿资金抽离市场。分析师预计，至少在9月美联储议息会议前，外汇占款可能在正负间小幅波动，整体呈资本 小幅流出趋势；但也因此导致其市场影响力减弱。 --为应对未富先老的中国国情，中国国家信息中心预测部周三发布报告，建议拓宽养老金融资渠道，在防范风 险的前提下，积极拓展股票投资、债券投资、私募基金以及主权财富基金的投资，把养老基金做强做大。 --因乌龙事件引发中国股市轩然大波的光大证券 ，其流动性问题的处置被市场密切关注，公司已于 周二如期兑付首批到期短融。 8/22公布8月汇丰制造业PMI初值 (7月初值为47.7) 8/27统计局公布1-7月规模以上工业企业利润 (1-6月为11.1%) ============================================================================= 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一。(完) (整理 吴芳/边竞； 审校 曹巍浩)