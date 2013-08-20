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货币新闻 | 2013年 8月 20日 星期二 13:42 BJT

泰国经济：央行总裁称泰铢走疲不构成担忧

路透曼谷8月20日 - 泰国央行总裁张旭州周二表示，近日泰铢 走疲尚不致构成担忧，泰铢汇价符合基本面。

张旭州向记者表示，泰国经常帐今年可能接近平衡。7月时，央行预测2013年经常帐盈余17亿美元。

泰铢兑美元约在31.64，为逾一年来最弱价位，因受资本外流影响。(完) (编译 蔡美珍；审校 艾茂林)
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