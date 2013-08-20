国际油市：布兰特原油跌向109美元，受美联储政策不确定性拖累

0529GMT，布兰特10月原油期货 下跌0.54美元，报每桶109.36美元，自8月15日所及四个月高位111.53美元已回落逾2美元。

美国9月原油期货 跌0.66美元，报106.44美元。

“在周三美国联邦公开市场委员会(FOMC)的会议纪录公布，及周四中国采购经理人指数(PMI)初值出炉前，市场上有一些平仓操作，”CMC Markets悉尼的首席市场分析师Ric Spooner称。

他表示供应状况不错，因此交易商现较关切的是，如果美联储刺激政策发生任何改变让美元获得提振，而导致的油价下档风险。

汇丰名为中国制造业PMI预览的初值数据将受到市场仔细检视，以寻觅该国需求增长的进一步蛛丝马迹。

路透初步调查显示，分析师预估上周美国商业原油库存料下降140万桶。油价受到此因素的支撑。

美国石油协会(API)库存数据将于周二2030GMT发布，美国能源资料协会(EIA)数据则于周三1430GMT出炉。

埃及国家媒体周二报导，埃及安全部队已逮捕穆斯林兄弟会主要领导人，推进对其组织的痛击。 (完)

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