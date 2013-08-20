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货币新闻 | 2013年 8月 20日 星期二 16:28 BJT

台湾数据: 第二季经常帐顺差138亿美元，国际收支顺差38.8亿美元

路透台北8月20日 - 台湾央行周二公布，第二季经常帐顺差138.0亿美元，上季修正后为顺差110.6亿美元；国际收支则为顺差38.8亿美元，上季为顺差21.5亿。

以下为经常帐与国际收支细节，单位为亿美元：

2013年第二季 2013年第一季

经常帐 138.0 110.6r

资本帐 +0.3 -0.2r

金融帐 -100.8 -89.8r

国际收支 +38.8 +21.5

注:"r"为修正值. (完) (记者 董永年; 审校 张喜良)
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