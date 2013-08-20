《汇市简讯》欧洲盘初：新兴市场下挫效应扩散

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
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* 澳元/美元下跌0.63%，新西兰元/美元下跌1.09%，美元/日圆下跌0.25%，美国10年期公债收益率报2.83%
* 美元/印尼卢比上涨1.81%，美元/印度卢比上涨0.95%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下跌1.94%，日经指数下跌2.39%
* 新兴市场下跌、澳洲央行会议记录及新西兰央行评论打击澳元及新西兰元
* 美元/日圆触及低点97.27，受日圆避险买盘及日股跌势影响
* 今日将公布挪威第二季GDP及芝加哥联邦储备银行全国活动指数(完) (编译 蔡美珍；审校 张若琪)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。