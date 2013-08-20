版本:
中国
市场报道 | 2013年 8月 20日 星期二 14:01 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：新兴市场下挫效应扩散

0551GMT

* 澳元/美元下跌0.63%，新西兰元/美元下跌1.09%，美元/日圆下跌0.25%，美国10年期公债收益率报2.83%

* 美元/印尼卢比上涨1.81%，美元/印度卢比上涨0.95%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下跌1.94%，日经指数下跌2.39%

* 新兴市场下跌、澳洲央行会议记录及新西兰央行评论打击澳元及新西兰元

* 美元/日圆触及低点97.27，受日圆避险买盘及日股跌势影响

* 今日将公布挪威第二季GDP及芝加哥联邦储备银行全国活动指数(完) (编译 蔡美珍；审校 张若琪)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐