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货币新闻 | 2013年 8月 20日 星期二 14:35 BJT

日本股市：日经指数收挫2.6%，受美联储不确定性及新兴市场疑虑打压

路透东京8月20日 - 日本股市日经指数周二挫跌，美国联邦储备理事会(美联储/FED)宽松措施退场疑虑，重创在新兴市场曝险较高的个股，如铃木汽车 及日野汽车 。

日经指数 收挫2.6%，至13,396.38点，为两周来最大单日跌幅，交易员指称因对冲基金解除在新兴市场现货部位及日经期指等其他风险资产。日经指数盘中触及13,383.18点，为6月28日以来低点。

东证股价指数 收挫2.1%，至1,125.27点。(完)
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