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货币新闻 | 2013年 8月 20日 星期二 14:16 BJT

表格：德国7月PPI较前月下降0.1%，较上年同期上升0.5%

路透柏林8月20日 - 德国联邦统计局周二公布，7月生产者物价指数(PPI)较前月下降0.1%，较上年同期上升0.5%。

13年7月 13年6月 12年7月

较上月(%) -0.1 +0.5 持平

较上年同期(%) +0.5 +0.6 +0.9

指数(基期年为2005) 118.4 118.5 117.8

注：路透调查预估为7月PPI较前月上升0.2%，较上年同期增长0.7%。(完) (编译 王翔琼；审校 于春红)
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