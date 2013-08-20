《美国FED焦点》贝南克缺席，全球央行官员本周年会份量将降低

杰克森霍尔会议场所位在大提顿山脉(Grand Teton)山脚，地处偏僻，一直是个很有吸引力的景点，特别是对那些喜爱徒步旅行或在附近以飞绳钓着称的斯内克河(Snake River)垂钓者来说更是如此；前FED主席沃克尔曾数次来此出席会议。

但就政策观点而言，贝南克周五早晨的会议开场评论过去总是聚光灯焦点。

尽管与会的联储高层官员将在会议间隙向记者发表一些评论，但这回，那样的闲聊不太可能让外界对政策预期作出清晰的推论。

事实上，美联储已释出大量讯息，让金融市场为今年稍晚削减每月850亿美元购债规模作出准备。

经济分析师预测美联储将在9月17-18日的政策会议采取行动，但会先观察9月6日出炉的8月就业报告，以视经济力度是否已足以迎接美联储的政策行动。