《美国FED焦点》贝南克缺席，全球央行官员本周年会份量将降低

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
杰克森霍尔会议场所位在大提顿山脉(Grand Teton)山脚，地处偏僻，一直是个很有吸引力的景点，特别是对那些喜爱徒步旅行或在附近以飞绳钓着称的斯内克河(Snake River)垂钓者来说更是如此；前FED主席沃克尔曾数次来此出席会议。
但就政策观点而言，贝南克周五早晨的会议开场评论过去总是聚光灯焦点。
尽管与会的联储高层官员将在会议间隙向记者发表一些评论，但这回，那样的闲聊不太可能让外界对政策预期作出清晰的推论。
事实上，美联储已释出大量讯息，让金融市场为今年稍晚削减每月850亿美元购债规模作出准备。
经济分析师预测美联储将在9月17-18日的政策会议采取行动，但会先观察9月6日出炉的8月就业报告，以视经济力度是否已足以迎接美联储的政策行动。
他们也将仔细检视上个月的会议记录，从中寻找美国联邦公开市场委员会(FOMC)9月行动的意向强度如何。贝南克曾说，他预计只要经济一如预期改善，将在2014年中之前撤走第三轮量化宽松(QE3)。(完) (编译 隋芬/洪曦/张若琪 审校 李婷仪/艾茂林)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。