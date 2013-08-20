韩国股市：跌至一周收盘低位，化工和钢铁股拖累大盘

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透首尔8月20日 - 韩国股市周二回吐早盘涨幅，最终收于逾一周收盘低点，追随本地区股市跌势，因化工和钢铁类股拖累大盘。
综合股价指数(KOSPI) 跌1.6%报1,887.85点，为8月12日以来最低收盘水准。
化工股Lotte Chemical 和LG化学 分别跌4.5%和3.7%，因担心主要出口市场印度和印尼的经济成长放缓，将导致公司利润趋疲。
钢铁公司浦项钢铁 和现代制铁 分别收跌1.7%和4.8%，回吐前几个交易日的涨幅。
外资周二在韩国股市净买超2,890亿韩元，为连续第五个交易日买超。(完)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。