韩国股市：跌至一周收盘低位，化工和钢铁股拖累大盘

路透首尔8月20日 - 韩国股市周二回吐早盘涨幅，最终收于逾一周收盘低点，追随本地区股市跌势，因化工和钢铁类股拖累大盘。

综合股价指数(KOSPI) 跌1.6%报1,887.85点，为8月12日以来最低收盘水准。

化工股Lotte Chemical 和LG化学 分别跌4.5%和3.7%，因担心主要出口市场印度和印尼的经济成长放缓，将导致公司利润趋疲。

钢铁公司浦项钢铁 和现代制铁 分别收跌1.7%和4.8%，回吐前几个交易日的涨幅。