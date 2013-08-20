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亚洲 | 2013年 8月 20日 星期二 14:50 BJT

澳股业绩：必和必拓财年营收下降8.7%

路透8月20日 - 必和必拓 公布：

* 截至2013年6月30日的财年业绩，营收下降8.7%至659.7亿美元

* 考虑到中国的就业环境和收入增长仍具韧性，中国政府仍有空间进行改革，以支持其实现稳健长期发展的计划

* 随着中国经济逐步恢复平衡，亚洲钢铁需求增长率预计将趋于平缓

* 西澳的铁矿石产量料在2013/14财年增长10%，达到约2.07亿吨

* 铝和镍的产能过剩局面料将持续

* 冶金煤产量料在2013/14财年增长至约4,100万吨

* 预计2013/14财年的铜产量大体保持不变，约为120万吨

* 针对商品市场，短期看供应的增加将给价格带来下行压力

* 针对欧洲，鉴于基本结构性问题仍然存在，欧洲料无法实现强劲或快速的复苏(完)
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