澳股业绩：必和必拓财年营收下降8.7%

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透8月20日 - 必和必拓 公布：
* 截至2013年6月30日的财年业绩，营收下降8.7%至659.7亿美元
* 考虑到中国的就业环境和收入增长仍具韧性，中国政府仍有空间进行改革，以支持其实现稳健长期发展的计划
* 随着中国经济逐步恢复平衡，亚洲钢铁需求增长率预计将趋于平缓
* 西澳的铁矿石产量料在2013/14财年增长10%，达到约2.07亿吨
* 铝和镍的产能过剩局面料将持续
* 冶金煤产量料在2013/14财年增长至约4,100万吨
* 预计2013/14财年的铜产量大体保持不变，约为120万吨
* 针对商品市场，短期看供应的增加将给价格带来下行压力
* 针对欧洲，鉴于基本结构性问题仍然存在，欧洲料无法实现强劲或快速的复苏(完)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。