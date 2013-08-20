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亚洲 | 2013年 8月 20日 星期二 14:49 BJT

《全球市场》亚洲股市下滑，关注美联储政策前景

**股市估值与大宗商品**

中国股市本月迄今已经上涨7%，此轮反弹可能会进一步延续，特别是周四将公布中国8月汇丰PMI初值，数据可能印证中国经济正在从今年稍早的低谷开始回升。

根据汤森路透数据，以10年中值相比，中国股市未来12个月市盈率(本益比)最具投资价值。

美国银行美林分析师超配中国、日本、韩国和台湾股市，低配印尼、菲律宾、马来西亚和泰国股市。这些分析师认为，尽管投资者的仓位构建和兴致都偏空，但亚洲除日本外股市仍提供了具有吸引力的契机。

大宗商品方面，铜价 报每吨7,264.75美元；现货金 下滑至每盎司1,361.66美元，远离周一触及的两个月高位，当日金价终止了连续三天的上涨。

布兰特原油 下跌0.5%，报每桶109.36美元，有关美联储撤出刺激政策的忧虑带来压力。不过，利比亚出口供应问题和市场担心埃及动荡局势可能扩散进而拖累供给，均给油价构成支撑。(完)
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