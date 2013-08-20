《全球市场》亚洲股市下滑，关注美联储政策前景

**股市估值与大宗商品**

中国股市本月迄今已经上涨7%，此轮反弹可能会进一步延续，特别是周四将公布中国8月汇丰PMI初值，数据可能印证中国经济正在从今年稍早的低谷开始回升。

根据汤森路透数据，以10年中值相比，中国股市未来12个月市盈率(本益比)最具投资价值。

美国银行美林分析师超配中国、日本、韩国和台湾股市，低配印尼、菲律宾、马来西亚和泰国股市。这些分析师认为，尽管投资者的仓位构建和兴致都偏空，但亚洲除日本外股市仍提供了具有吸引力的契机。

大宗商品方面，铜价 报每吨7,264.75美元；现货金 下滑至每盎司1,361.66美元，远离周一触及的两个月高位，当日金价终止了连续三天的上涨。