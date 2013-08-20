《全球市场》亚洲股市下滑，关注美联储政策前景

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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**股市估值与大宗商品**
中国股市本月迄今已经上涨7%，此轮反弹可能会进一步延续，特别是周四将公布中国8月汇丰PMI初值，数据可能印证中国经济正在从今年稍早的低谷开始回升。
根据汤森路透数据，以10年中值相比，中国股市未来12个月市盈率(本益比)最具投资价值。
美国银行美林分析师超配中国、日本、韩国和台湾股市，低配印尼、菲律宾、马来西亚和泰国股市。这些分析师认为，尽管投资者的仓位构建和兴致都偏空，但亚洲除日本外股市仍提供了具有吸引力的契机。
大宗商品方面，铜价 报每吨7,264.75美元；现货金 下滑至每盎司1,361.66美元，远离周一触及的两个月高位，当日金价终止了连续三天的上涨。
布兰特原油 下跌0.5%，报每桶109.36美元，有关美联储撤出刺激政策的忧虑带来压力。不过，利比亚出口供应问题和市场担心埃及动荡局势可能扩散进而拖累供给，均给油价构成支撑。(完)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。