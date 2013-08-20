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亚洲 | 2013年 8月 20日 星期二 14:41 BJT

东京汇市：日圆兑美元上涨，新西兰元因央行表态而下跌

纽约        当日       今年来      2012年
                                 最新报价    上收市价     涨跌%       涨跌%       收市价
                                                                                     
 欧元/美元                          1.3338      1.3333       +0.04       +1.09      1.3194
 美元/日圆                           97.27       97.55       -0.29      +12.14       86.74
 欧元/日圆                          129.75      130.06       -0.24      +13.36      114.46
 美元/瑞郎                          0.9231      0.9239       -0.09       +0.83      0.9155
 英镑/美元                          1.5643      1.5647       -0.03       -3.74      1.6251
 美元/加元                          1.0364      1.0344       +0.19       +4.47      0.9921
 澳元/美元                          0.9056      0.9109       -0.58      -12.86      1.0393
 新西兰元/美元                      0.7979      0.8065       -1.07       -3.67      0.8283
 澳元/日圆                          88.090      88.860       -0.87       -2.26      90.130
 新西兰元/日圆                      77.610      78.670       -1.35      -44.89     140.820
 英镑/日圆                          152.16      152.64       -0.31       +8.05      140.82
 澳元/新西兰元                      1.1347      1.1285       +0.55       -9.51      1.2540
                                                                                          
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准
 计算。
 (完)
      
      
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 (编译 王翔琼；审校 张若琪)
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