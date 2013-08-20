东京汇市：日圆兑美元上涨，新西兰元因央行表态而下跌

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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纽约 当日 今年来 2012年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3338 1.3333 +0.04 +1.09 1.3194 美元/日圆 97.27 97.55 -0.29 +12.14 86.74 欧元/日圆 129.75 130.06 -0.24 +13.36 114.46 美元/瑞郎 0.9231 0.9239 -0.09 +0.83 0.9155 英镑/美元 1.5643 1.5647 -0.03 -3.74 1.6251 美元/加元 1.0364 1.0344 +0.19 +4.47 0.9921 澳元/美元 0.9056 0.9109 -0.58 -12.86 1.0393 新西兰元/美元 0.7979 0.8065 -1.07 -3.67 0.8283 澳元/日圆 88.090 88.860 -0.87 -2.26 90.130 新西兰元/日圆 77.610 78.670 -1.35 -44.89 140.820 英镑/日圆 152.16 152.64 -0.31 +8.05 140.82 澳元/新西兰元 1.1347 1.1285 +0.55 -9.51 1.2540 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准 计算。 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 国际汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 瑞郎报导 澳元报导 加元报导 人民币报导 台币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 王翔琼；审校 张若琪)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。