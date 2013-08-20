路透基点：10家银行加入中国三江精细化工1亿美元境外贷款案--RLPC

路透香港8月20日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，10家银行已经加入中国三江精细化工有限公司的1亿美元两年期贷款，远东国际银行担任独家牵头行兼簿记行(MLAB)。

远东国际银行承贷1,500万美元，并将剩余85%的贷款额度出售给作为安排行参贷的10家银行。

这些银行包括台新国际商业银行(1,000万美元)、大众银行(500万美元)、东亚银行、高雄银行、彰化银行、玉山银行、第一商业银行、华南商业银行、台湾中小企业银行、合作金库银行，后八家银行分别承贷875万美元。

贷款签约日期是8月16日。

一如此前报导，这笔境外贷款分为两部分，一为分期偿还的定期贷款，一为循环信贷。

承贷1,500万美元或以上者，获得80个基点的前端费；承贷1,000-1,400万美元者，获得60个基点的前端费。贷款利率较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码315个基点。

该公司在向证交所提交的标注日期为8月16日的文件中称，40%的贷款资金将用于EO/EG(环氧乙烷/乙烯乙二醇)生产设施第五期建设的资本支出，剩余资金将用于一般营运资本。

这笔贷款通过中国三江的全资子公司佳都国际有限公司(Capitol International Ltd)借入。