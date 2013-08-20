《印度金融焦点》卢比跌至纪录低位，央行急忙出手干预

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
**弱政府与弱增长**
在明年5月全国选举临近之际，印度总理辛格的联合政府已经很弱，因此前为吸引更多长期资本而推动的改革并不顺利，造成其地位下滑。
卢比重挫令外界更担心印度能否支应创纪录的经常帐赤字，以及财长齐丹巴南能否实现削减财政赤字的目标，在本财年将财赤与国内生产总值(GDP)之比降至4.8%。
评等机构穆迪称，虽然卢比贬值是印度经济的一个新变数，但在给予该国投资级评等时，已将支撑评等的因素都纳入考虑。
穆迪目前给予印度的主权评等为最低等级的投资级评等。
“我们认为，鉴于经济增长低于预期，限制了财政收入成长，而且卢比大幅贬值拉高了对进口品的补贴成本，今年印度要想实现财政赤字目标挑战很大，”穆迪分析师Atsi Sheth在回答路透询问的电子邮件中称。
印度公债收益率(殖利率)连续两日维持在雷曼兄弟危机前的水准。指标10年期公债收益率 升20个基点，报9.43%。(完) (编译 于春红/王翔琼/张若琪 审校 李春喜/隋芬)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。