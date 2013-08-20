《印度金融焦点》卢比跌至纪录低位，央行急忙出手干预

**弱政府与弱增长**

在明年5月全国选举临近之际，印度总理辛格的联合政府已经很弱，因此前为吸引更多长期资本而推动的改革并不顺利，造成其地位下滑。

卢比重挫令外界更担心印度能否支应创纪录的经常帐赤字，以及财长齐丹巴南能否实现削减财政赤字的目标，在本财年将财赤与国内生产总值(GDP)之比降至4.8%。

评等机构穆迪称，虽然卢比贬值是印度经济的一个新变数，但在给予该国投资级评等时，已将支撑评等的因素都纳入考虑。

穆迪目前给予印度的主权评等为最低等级的投资级评等。

“我们认为，鉴于经济增长低于预期，限制了财政收入成长，而且卢比大幅贬值拉高了对进口品的补贴成本，今年印度要想实现财政赤字目标挑战很大，”穆迪分析师Atsi Sheth在回答路透询问的电子邮件中称。