台湾债市：五年公债殖利率收跌，空头回补带动

* 五年公债殖利率因空头回补走低 * 美国FOMC公布会议纪录前量能难以放大 * 明日五年券102/2交投区或在1.10-1.18% 路透台北8月20日 - 台湾债市五年期公债102/2 殖利率周二收低。美国公 债殖利率在亚洲盘中自上日纽约盘的高点滑落，带动台债市场同向移动。上日高达81亿台币 的空单今日积极回补出场，带动一波小轧空行情。然而市场在等待周三美国公开市场委员会 (FOMC)公布会议纪录前，操作心态保守，量能低旧低迷。 市场交易人士指出，五年公债102/2历经本波段弹升，停损单已经尽出，殖利率再弹有 限。短空在美债利率反转之际先行获利了结出场，且在殖利率跌破1.16%后再引发一波新的 回补力道，令殖利率单日下滑约4基点。然而后市方向尚难完全厘清，明日该券交投区间或 放大至1.10-1.18%。 〞FOMC的会议纪录及接下来的FED官员讲话还有一些不确定因素，隔夜美债也不一定完 全照亚洲盘的方向走...(台债)五年券区间就拉得宽一点。〞一本地银行交易员说。 另位证券商交易员指出，美债在等待9月中美国是否缩减购债规模之际，10年公债短线 预料还是在2.7-3.0%之间高档震荡，台债也不脱这个基调，五年券102/2殖利率即使考量明 日仍有一些空单回补，将不致于跌破1.10%，在1.10%上方区间震荡可能性最大。 美国公债殖利率上日弹升，但在亚洲早盘止稳回跌。指标10年期公债 殖利 率上日在纽约盘收益率高见2.90%，但当前在亚洲盘报约2.83%附近。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币 ) 5 102/2 -3.88 1.1332 1.1330-1.1810 143.5 10 102/6 -3.64 1.6236 1.6236-1.6450 2.5 交易员并指出，市场操作心态依旧保守，特别是银行端认为台债波段高点尚未浮现，须 待下周10年新券102/10期开始发行前交易、空方一股作气将殖利率打高后，才寻求买点，不 在此时过分追价。这将令下周新券交易前的市况较为低迷。 多数交易员认为，以当前的空头环境来看，10年新券殖利率有机会开在1.7-1.8%之间， 这将令当前10年现券102/6的殖利率仍在相对低位，而五年券殖利率如果未能弹破今年高位1 .213%，对银行买盘的吸引力也会大打折扣。 10年期102/10期公债将于9月14日标售，9月18日发行，金额400亿台币，将在8月29日开 始发行前交易。 除公债市场殖利率下滑外，台币利率交换市场(IRS)的成交利率今日也同步下滑。五年 期IRS 成交利率自上日1.405%下滑至约1.38%，但成交亦不算热络。 本周重要事件除周三FOMC将发布7月货币政策会议记录外，周四美国达拉斯联邦储备银 行总裁费希尔将在美国制造业峰会上讲话，外界也会持续寻求关于美国量化宽松退场的蛛丝 马迹。 年期 期别 收盘价 30 102/9 2.5000 20 102/8 没有成交 15 102/1 没有成交 10 102/6 1.6236 5 102/2 1.1332 2 102/7 没有成交 (完) (记者 林妙容; 审校 黄凯)