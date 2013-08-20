台湾汇市：台币兑美元收逾两周低点，随新兴亚洲货币走弱

* 实质交易区间略贬，随新兴亚币走弱 * 央行管控令投资盘乏力，盘中仅见出口商与外资买汇力道拉扯 * 韩元若续走弱，台币实质交易料测试30.0关卡 路透台北8月20日 - 台币兑美元 周二收盘贬值6分。交易员表示，新兴市场货币普遍下挫、国际 美元走强，且韩元跌至逾两周低点，令台币实质交投走势偏弱，但出口商在盘中的抛汇卖压也多少抵销贬值压 力，惟央行在尾盘出手促贬，令台币收在逾两周低点。 交易员指出，受资本外逃打击，近日印度与巴西等新兴市场货币跌幅颇深。相较于上述国家金融市场陷于 水深火热，台湾汇市在央行预期性管控措施下，已对台币形成强有力的保护作用。虽然实质交投价位有机会朝 30.0整数关卡测试，但预料短线大幅贬值机率有限。 “老大不让市场有太多波动，今早好不容易有点变化，出口商当然赶快卖，与外资的买汇力道相互抗衡。 ”一位本地银行交易主管说。 另一外商银行交易员则称，先前央行极力将国际热钱阻挡在外，令台币未能出现明显升值走势。现今这些 资金开始回流成熟市场，自然也无法明显拖累台币的表现。 他们认为，台币后市还是要观察韩元表现，若韩元贬向1,125-1,130价位，则台币实质交易区间也不排除 有向30.0整数关卡挑战的机会。 台币兑美元前波收盘低点是在8月2日的30.129价位。 此外，市场也密切观察潭美台风的动态，目前仍无法确知明日金融市场是否将因此暂停交易。汇银人士表 示，由于美联储也将在本地时间周四凌晨公布7月利率会议纪录，此或将令当日汇市的波动加剧。 台湾中央气象局已于上午发布潭美台风海上警报，预计晚间发布陆上警报。根据气象局本地时间下午2:30 发部的警报，目前潭美台风的中心位置在台北东南东方海面，继续向西北转西北西移动，其暴风圈正逐渐接近 东部海面，对台湾北部海面、东北部海面及东南部海面将构成威胁。 海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，交易员表示，受国际美元走强带动，海外法人看升台币 幅度也缩减，美元/台币各天期换汇点折价幅度有所收敛，其中指标一个月期报在-0.020/-0.005，上日在-0.0 45/-0.035。尾盘报价 来到29.930/29.940左右，上日收在29.930附近。 台股 周二收低0.86%，报7,832.65点。台湾证券交易所周二资料显示，外资及陆资在台股卖超22.3 0亿台币，连五日卖超共计176.30亿台币；上日为卖超40.08亿台币。 本周全球重要数据及事件： 周三美国联邦公开市场委员会公布7月30-31日会议记录、美国7月成屋销售年率； 周四中国汇丰8月制造业PMI初值、美国及欧元区8月Markit PMI初值、美国6月房屋价格指数； 周五台湾公布7月工业生产指数、美国7月新屋销售、欧元区8月消费者信心指数。 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 元 亿美元 报价 台北外汇经纪公司 30.092 30.032 29.940-30.092 30.035 6.35 5.93 元太外汇经纪公司 30.080 30.020 29.965-30.080 29.999 3.95 2.28 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.020/-0.005 -0.045/-0.035 美元/台币六个月期 -0.110/-0.075 -0.145/-0.120 (完)