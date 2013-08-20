欧洲汇市：瑞郎兑美元略微走高，因美联储政策前景打击新兴亚币

美元走势受限，因市场等待周三公布的美联储7月政策会议记录。交易员认为，尽管高收益货币大跌，美元却依然未能走升，表明市场参与者正在为刺激政策退场做准备。

瑞郎作为避险货币，在全球衰退期间触及纪录高位，随后在瑞士央行设定瑞郎兑欧元1.20上限后回落。尽管近来全球经济形势有明显改善，但瑞郎仍在历史高位。