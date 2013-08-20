欧洲汇市：瑞郎兑美元略微走高，因美联储政策前景打击新兴亚币

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
美元走势受限，因市场等待周三公布的美联储7月政策会议记录。交易员认为，尽管高收益货币大跌，美元却依然未能走升，表明市场参与者正在为刺激政策退场做准备。
瑞郎作为避险货币，在全球衰退期间触及纪录高位，随后在瑞士央行设定瑞郎兑欧元1.20上限后回落。尽管近来全球经济形势有明显改善，但瑞郎仍在历史高位。
瑞士央行誓言只要有必要，将确保瑞郎的汇率上限。
至0644 GMT，瑞郎兑美元较前日纽约尾盘升0.1%报0.9234。
瑞郎兑欧元持稳于1.2317。(完)
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(编译 郑茵 审校 高琦)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。