版本:
中国
市场报道 | 2013年 8月 20日 星期二 15:11 BJT

欧洲汇市：瑞郎兑美元略微走高，因美联储政策前景打击新兴亚币

美元走势受限，因市场等待周三公布的美联储7月政策会议记录。交易员认为，尽管高收益货币大跌，美元却依然未能走升，表明市场参与者正在为刺激政策退场做准备。

瑞郎作为避险货币，在全球衰退期间触及纪录高位，随后在瑞士央行设定瑞郎兑欧元1.20上限后回落。尽管近来全球经济形势有明显改善，但瑞郎仍在历史高位。

瑞士央行誓言只要有必要，将确保瑞郎的汇率上限。

至0644 GMT，瑞郎兑美元较前日纽约尾盘升0.1%报0.9234。

瑞郎兑欧元持稳于1.2317。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

国际汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 瑞郎报导

澳元报导 加元报导

人民币报导 台币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价

(编译 郑茵 审校 高琦)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐