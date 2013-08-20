全球矿业：中国经济趋稳为铁矿石带来支撑，但谨慎情绪仍存

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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铁矿石价格扬升之前，在7月4日公布的路透调查中，受访分析师预计下半年价格将从1-6月的136.70美元下降，至平均每吨116美元。
渣打银行亦把第三季铁矿石价格预估从7月估计的112美元上调至130美元，并将全年均价预估从128美元调升至133美元。澳洲联邦银行(CBA)则认为，其第三季价格预估在每吨119美元有上行的可能。
大型交易机构的两名交易商表示，他们认为下半年铁矿石均价约为每吨130美元。
“基础钢铁需求仍富有韧性，”上海的一名铁矿石交易商称，“只要经济持续复苏，且北京当局加大基础设施投资，那么钢铁产量将强劲增长。”(完) (编译 石冠兰/王兴亚/王翔琼；审校 李婷仪/田建华)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。