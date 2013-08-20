全球矿业：中国经济趋稳为铁矿石带来支撑，但谨慎情绪仍存

铁矿石价格扬升之前，在7月4日公布的路透调查中，受访分析师预计下半年价格将从1-6月的136.70美元下降，至平均每吨116美元。

渣打银行亦把第三季铁矿石价格预估从7月估计的112美元上调至130美元，并将全年均价预估从128美元调升至133美元。澳洲联邦银行(CBA)则认为，其第三季价格预估在每吨119美元有上行的可能。