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亚洲 | 2013年 8月 20日 星期二 15:44 BJT

全球矿业：中国经济趋稳为铁矿石带来支撑，但谨慎情绪仍存

铁矿石价格扬升之前，在7月4日公布的路透调查中，受访分析师预计下半年价格将从1-6月的136.70美元下降，至平均每吨116美元。

渣打银行亦把第三季铁矿石价格预估从7月估计的112美元上调至130美元，并将全年均价预估从128美元调升至133美元。澳洲联邦银行(CBA)则认为，其第三季价格预估在每吨119美元有上行的可能。

大型交易机构的两名交易商表示，他们认为下半年铁矿石均价约为每吨130美元。

“基础钢铁需求仍富有韧性，”上海的一名铁矿石交易商称，“只要经济持续复苏，且北京当局加大基础设施投资，那么钢铁产量将强劲增长。”(完) (编译 石冠兰/王兴亚/王翔琼；审校 李婷仪/田建华)
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