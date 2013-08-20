澳股业绩：必和必拓下半年度获利下滑15%，提速加拿大碳酸钾项目投资

路透墨尔本8月20日 - 全球大型矿业公司必和必拓 周二公布下半年度获利不及预估，在大宗商品价格下跌之际，公司虽削减成本并提升铁矿石、铜、煤炭和石油的产量，获利仍然下滑15%。

首席执行官Andrew Mackenzie在公布其上任后首次业绩的同时，还令人意外地宣布26亿美元投资项目，以推进期待已久的加拿大Jansen碳酸钾项目。

截至6月的半年中，不计一次性项目的获利降至61.2亿美元，上年同期为71.8亿美元。据汤森路透I/B/E/S，分析师原本预估为71.6亿美元。

必和必拓将年终派息上调0.02美元至0.59美元，稍低于分析师预期的0.60美元。(完)