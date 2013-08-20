澳股业绩：必和必拓下半年度获利下滑15%，提速加拿大碳酸钾项目投资

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透墨尔本8月20日 - 全球大型矿业公司必和必拓 周二公布下半年度获利不及预估，在大宗商品价格下跌之际，公司虽削减成本并提升铁矿石、铜、煤炭和石油的产量，获利仍然下滑15%。
首席执行官Andrew Mackenzie在公布其上任后首次业绩的同时，还令人意外地宣布26亿美元投资项目，以推进期待已久的加拿大Jansen碳酸钾项目。
截至6月的半年中，不计一次性项目的获利降至61.2亿美元，上年同期为71.8亿美元。据汤森路透I/B/E/S，分析师原本预估为71.6亿美元。
必和必拓将年终派息上调0.02美元至0.59美元，稍低于分析师预期的0.60美元。(完)
(编译 田建华; 审校)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。