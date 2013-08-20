日本债市：公债扳回早盘跌幅，因股市挫跌且40年公债标售顺利

财务省续发了4,000亿日圆(40.8亿美元)40年期公债，票息为1.9%。

最低得标价格为99.45，收益率为1.92%，低于市场预期的1.93%。投标倍数为3.37倍，前次标售时为3.51倍。

指标10年期日债收益率(殖利率) 下跌1.5个基点至0.745%，脱离日高0.770%，并跌向上周所及三个月低点0.730%。

“有很多国内投资者想在0.7%下方卖出，并在0.85%上方买进，”一日本券商的策略师表示。