日本债市：公债扳回早盘跌幅，因股市挫跌且40年公债标售顺利

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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财务省续发了4,000亿日圆(40.8亿美元)40年期公债，票息为1.9%。
最低得标价格为99.45，收益率为1.92%，低于市场预期的1.93%。投标倍数为3.37倍，前次标售时为3.51倍。
指标10年期日债收益率(殖利率) 下跌1.5个基点至0.745%，脱离日高0.770%，并跌向上周所及三个月低点0.730%。
“有很多国内投资者想在0.7%下方卖出，并在0.85%上方买进，”一日本券商的策略师表示。
尽管日债主要关注国内供应和需求因素，但美国公债持续下跌，影响日债买家意愿。不过，美国公债周二反弹有助于提振人气。
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。