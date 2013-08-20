中国期市：沪胶跌逾2%创一周收盘低位，两万关口压力重重

路透北京8月20日 - 上海橡胶期货周二收盘大跌逾2%，并创一周低位，尽管数据显示国内主要仓库库存持续下降，但此前期货价格的反弹未获实体需求支撑，恐难以为继，沪胶短期或区间震荡。

沪胶主力1401合约 在午盘开市后出现一波跳水走势，最终收低2.38%，报每吨19,470元，为8月12日以来最低收位。该合约上周盘中多次升破两万元的整数大关，但收盘一直未能站上该水准，表明上方压力巨大。

“无论从技术面还是基本面看，胶价在两万元一线的阻力都很大，”东吴期货橡胶分析师权姝文表示，“此前期胶的反弹主要受宏观预期改善和资金面的推动，短期反弹基本到位。”

她并称，尽管国内7月汽车产销数据良好，但整车和轮胎的出口需求下滑，下游轮胎和汽车的库存也偏高，都制约了对橡胶原料的需求。

路透周一援引贸易商消息称，中国主要橡胶库存地--青岛保税区的橡胶总库存在过去两周内减少了近5%，至略低于30万吨水准。

权姝文认为，保税库存下降一是受前几个月橡胶进口下滑影响，因胶价持续下跌令贸易商谨慎采购。此外，青岛保税区最近的海关货权转移新规定也限制了融资胶的数量。

行业网站--中国橡胶信息贸易网此前报道，青岛保税区海关要求货转指令上必须体现“实际货权转给某某公司”，且所有的货转指令必须是正本。

路透统计显示，沪胶1401合约自7月10日触及近四年低位后反弹，至上周五触及20,210的高位，最大反弹幅度接近20%，但同期天然橡胶现货价格涨幅仅为7%左右，表明现货的表现要远落后于期价。

日本东京工业品交易所(TOCOM)期胶<0#2JRU:>周二亦大幅下跌，指标合约日盘跌幅接近3%，受日本股市下跌和原油价格走弱拖累。