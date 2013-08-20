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货币新闻 | 2013年 8月 20日 星期二 15:42 BJT

印尼卢比汇率: 印尼卢比兑美元触及四年新低，因股市重挫

路透新加坡8月20日 - 印尼卢比周二触及四年新低，因印尼股市和政府公债价格下挫。

0731GMT，印尼卢比兑美元 挫跌2%至10,700，为2009年4月30日以来最弱水准。

印尼股市 重挫约5.5%，10年期公债 和三年期公债 收益率(殖利率)上扬。(完)

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