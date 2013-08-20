中国债市：利率互换曲线仍平坦化上行，资金预期谨慎短端升幅明显

路透上海8月20日 - 中国人民币利率互换(IRS)曲线 周二继续平坦化上行，流动性偏紧以及现券疲弱仍延续，IRS难有回落动力，而市场对于未来资金的谨慎预期令短端升幅更为明显，达4-5个基点(bp)。

交易员指出，央行公开市场逆回购规模虽有所增加，但对于缓解资金紧张仍显不够，这亦显示货币政策不愿释放放松信号，IRS后市或仍有上升空间。

“今天所有(债券及货币)市场都往上，利率互换可能平坦化一点吧，短的涨的相对比较多，（一年）最高到过4.21%，长的几乎没怎么动，1*5(一年和五年利差)掉下来比较多，昨天20个点，今天16个点，”上海一银行交易员称。

他并认为，相对来说，由于资金预期偏淡，IRS短端面临的压力可能更大，曲线仍会比较平，“大家对远期的资金利率水平预期谨慎，感觉央行的政策有点太紧了，公开市场操作看不太清楚。”

为缓和近期资金偏紧的局面，中国央行公开市场周二逆回购操作“量增价稳”，在货币市场利率震荡走高之时，央行再向市场传递稳定信号。不过交易员认为，尽管逆回购有所放量，但仍不足以完全缓解流动性紧张，也难令市场预期转向乐观，央行货币政策维持资金面紧平衡的基调未变。

银行间资金市场周二主要回购加权利率 继续走升。交易员表示，央行公开市场逆回购对流动性助益极其有限，在缴税因素尚未完全消退以及大行出资意愿不强的影响下，随着月末临近，机构对未来资金供给预期依旧保持谨慎。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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今日 4.1933/4.2980 4.1720/4.2500 4.2083/4.2900 4.3253/4.4060 4.3196/4.5721

上日 4.0833/4.1913 4.1137/4.1900 4.1667/4.2480 4.2963/4.3820 4.3087/4.5307

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变化 +0.1100/+0.1067 +0.0583/+0.0600 +0.0416/+0.0420 +0.0290/+0.0240 +0.0109/+0.0414

注: 以上数据均为按季度计算报价。

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。