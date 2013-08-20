中国国企：1-7月国企利润同比增7.6%，地方国企利润降幅有所缩窄

路透北京8月20日 - 中国财政部周二称，1-7月，国有企业累计实现利润总额12,955.8亿元人民币，同比增长7.6%，较上半年的7%略回升，地方国企实现利润虽持续下降，但降幅有所缩窄。

刊登在财政部网站的新闻稿指出，1-7月全国国有及国有控股企业营业总收入256,200.8亿元，同比增10.6%，接近于上半年水平。其中中央企业和地方国有企业分别同比增9.8%和12.1%。

利润方面，央企和地方国企仍然呈现两极分化。央企同比增14.9%，地方国有企业则同比下降8.2%，不过这一降幅已较1-6月的10.6%缩窄。

就行业而言，1-7月，实现利润同比增幅较大的行业为电子行业、电力行业、石化行业、施工房地产行业等。实现利润同比降幅较大的行业为有色行业、化工行业、煤炭行业、交通行业等。(完)

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