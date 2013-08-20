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亚洲 | 2013年 8月 20日 星期二 16:12 BJT

印尼金融：两大国有养老基金将增持国内股票，称当前股价偏低

路透雅加达8月20日 - 印尼两大国有养老基金周二表示，因市场跌至去年3月以来最低，将增持当地股票。

PT Tabungan dan Asuransi Pensiun (Taspen)和PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek)今年预估总计有8亿美元的投资规模。

Jamsostek首席执行官Elvyn Masassy对路透称，“Jamsostek将在(投资组合中)增持股票配比。我们认为上市公司基本面没有变化，股票价格当前偏低。”

两大基金约60-65%的持仓配置是国有企业。

本周印尼股市 已经暴跌超过10%。(完)

(编译 田建华; 审校 李婷仪)
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