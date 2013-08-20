印尼金融：两大国有养老基金将增持国内股票，称当前股价偏低

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透雅加达8月20日 - 印尼两大国有养老基金周二表示，因市场跌至去年3月以来最低，将增持当地股票。
PT Tabungan dan Asuransi Pensiun (Taspen)和PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek)今年预估总计有8亿美元的投资规模。
Jamsostek首席执行官Elvyn Masassy对路透称，“Jamsostek将在(投资组合中)增持股票配比。我们认为上市公司基本面没有变化，股票价格当前偏低。”
两大基金约60-65%的持仓配置是国有企业。
本周印尼股市 已经暴跌超过10%。(完)
(编译 田建华; 审校 李婷仪)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。