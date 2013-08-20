金属期市：伦铜下跌此前三周涨势暂歇，聚焦美联储政策动向

0730GMT基本金属价格：

金属 最新报价 变动 涨跌% 年初迄今涨跌%

LME期铜 7265.00 -40.00 -0.55 -8.37

上海期铜 52170 -710 -1.34 -9.55

COMEX期铜 3.31 -0.02 -0.71 --

LME期铝 1904.00 -12.00 -0.63 -8.06

上海期铝 14415 -105 -0.72 -6.06

LME期锌 1969.00 -19.50 -0.98 -4.58

上海期锌 15025 -520 -3.35 -3.35

LME期镍 14710.00 -100.00 -0.68 -14.25

LME期铅 2217.00 -33.00 -1.47 -5.26

上海期铅 14725.00 -225.00 -1.51 -3.44

LME期锡 21651.00 -199.00 -0.91 -7.47

LME/上海套利价差^ -256

注：上海期货交易所报价为元(人民币)/吨，LME报价为美元/吨，COMEX报价为美元/磅

上海和COMEX合约为交投最活跃的月份

^ 套利价差的计算方法为：伦敦三个月期铜价格换算为人民币并加上17%的增值税，再减去上海三个月期铜价格。(完)

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