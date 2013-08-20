金属期市：伦铜下跌此前三周涨势暂歇，聚焦美联储政策动向

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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0730GMT基本金属价格：
金属 最新报价 变动 涨跌% 年初迄今涨跌%
LME期铜 7265.00 -40.00 -0.55 -8.37
上海期铜 52170 -710 -1.34 -9.55
COMEX期铜 3.31 -0.02 -0.71 --
LME期铝 1904.00 -12.00 -0.63 -8.06
上海期铝 14415 -105 -0.72 -6.06
LME期锌 1969.00 -19.50 -0.98 -4.58
上海期锌 15025 -520 -3.35 -3.35
LME期镍 14710.00 -100.00 -0.68 -14.25
LME期铅 2217.00 -33.00 -1.47 -5.26
上海期铅 14725.00 -225.00 -1.51 -3.44
LME期锡 21651.00 -199.00 -0.91 -7.47
LME/上海套利价差^ -256
注：上海期货交易所报价为元(人民币)/吨，LME报价为美元/吨，COMEX报价为美元/磅
上海和COMEX合约为交投最活跃的月份
^ 套利价差的计算方法为：伦敦三个月期铜价格换算为人民币并加上17%的增值税，再减去上海三个月期铜价格。(完)
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全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
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金属期市 LME库存变化 (编译 张若琪 审校 蔡美珍)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。