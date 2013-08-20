路透基点：嘉华国际附属企业再融资案规模或扩大至逾30亿港元--RLPC

路透香港8月20日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，K Wah Financial Services的25亿港元(3.22亿美元)再融资案的规模可能扩大至逾30亿港元。该公司是嘉华国际的全资附属公司。

贷款额度分配方案尚未敲定，定于本周末之前以传签形式签约。

一如此前报导，中国银行(香港)、恒生银行及汇丰银行担任牵头行兼簿记行。

这笔融资平分为两部分，一为三年期循环信贷，另一部分为五年期子弹式贷款，利率分别为香港银行同业拆息(Hibor)加码125个基点及175个基点。

承贷3亿港元或以上的银行，获得牵头行头衔，三年期及五年期贷款的综合收益分别为167个基点和197个基点，费用分别为125个基点及108个基点。

承贷2-2.99亿港元者，获得主办行头衔，三年期及五年期贷款的综合收益分别为163个基点和193个基点，费用分别为114个基点及90个基点。

承贷1-1.99亿港元者，获得安排行头衔，三年期及五年期贷款的综合收益分别为160个基点和190个基点，费用分别为105个基点及75个基点。

消息人士称，贷款资金将用于2010年一笔贷款的再融资。(完)