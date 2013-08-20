路透基点：嘉华国际附属企业再融资案规模或扩大至逾30亿港元--RLPC

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透香港8月20日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，K Wah Financial Services的25亿港元(3.22亿美元)再融资案的规模可能扩大至逾30亿港元。该公司是嘉华国际的全资附属公司。
贷款额度分配方案尚未敲定，定于本周末之前以传签形式签约。
一如此前报导，中国银行(香港)、恒生银行及汇丰银行担任牵头行兼簿记行。
这笔融资平分为两部分，一为三年期循环信贷，另一部分为五年期子弹式贷款，利率分别为香港银行同业拆息(Hibor)加码125个基点及175个基点。
承贷3亿港元或以上的银行，获得牵头行头衔，三年期及五年期贷款的综合收益分别为167个基点和197个基点，费用分别为125个基点及108个基点。
承贷2-2.99亿港元者，获得主办行头衔，三年期及五年期贷款的综合收益分别为163个基点和193个基点，费用分别为114个基点及90个基点。
承贷1-1.99亿港元者，获得安排行头衔，三年期及五年期贷款的综合收益分别为160个基点和190个基点，费用分别为105个基点及75个基点。
消息人士称，贷款资金将用于2010年一笔贷款的再融资。(完)
(编译 王兴亚；审校 艾茂林)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。