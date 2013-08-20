版本:
中国
货币新闻 | 2013年 8月 20日 星期二 16:22 BJT

香港股市：恒指收跌2.2%，受获利了结以及资金外流因素打压

路透香港8月20日 - 香港股市周二收跌，创近七周以来最大跌幅，因投资者对中资能源和电力股进行获利了结，且资金从亚洲市场全面出逃。

恒生指数 收跌2.2%报21,970.29点，为连续第四个交易日收低，恒生国企指数 跌2.9%。两股指今日均创7月3日以来最大单日百分比跌幅。

中国医疗器械生产商威高股份 收跌8.4%，该公司公布第二季净利锐减28.5%。中海油田服务 盘中劲扬5.4%至五年高位，因该公司公布上半年度获利激增33%，但尾盘涨幅缩减至1.8%。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐