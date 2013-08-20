离岸人民币：东亚银行获RQFII牌照，为第二家获准的本地银行

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透香港8月20日 - 香港东亚银行 周二表示，已获得中国证监会批准人民币合格境外机构投资者（RQFII）。此为继恒生银行 后，再一家获得RQFII资格的香港本地银行。
东亚银行发布新闻稿指出，该行获准投资中国固定收益商品以及A股市场，RQFII额度将用以自身投资，以强化人民币资产的回报率。
中国政府今年将RQFII制度进一步扩容，额度新增2,000亿元人民币，经营机构资格亦由试点初期的中资券商和基金在港子公司扩展至中资银行、保险公司在港机构以及在港注册并主要在香港经营的金融机构。证监会并于7月称，台湾、新加坡、伦敦等地亦纳入RQFII试点，参照现有香港金融机构相关法规实施。
中国证监会上月再新核准六家资产管理公司RQFII资格，包括：中银香港资产管理公司，南华资产管理公司，中国平安资产管理公司，信达国际资产管理公司，丰收投资管理公司，汇丰环球投资管理公司。
据中国国家外管局数据，截止7月30日，中国34家RQFII共获批额度共计1,219亿元人民币。（完） (记者 李珊珊; 审校 杨淑祯)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。