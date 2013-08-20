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亚洲 | 2013年 8月 20日 星期二 16:29 BJT

离岸人民币：东亚银行获RQFII牌照，为第二家获准的本地银行

路透香港8月20日 - 香港东亚银行 周二表示，已获得中国证监会批准人民币合格境外机构投资者（RQFII）。此为继恒生银行 后，再一家获得RQFII资格的香港本地银行。

东亚银行发布新闻稿指出，该行获准投资中国固定收益商品以及A股市场，RQFII额度将用以自身投资，以强化人民币资产的回报率。

中国政府今年将RQFII制度进一步扩容，额度新增2,000亿元人民币，经营机构资格亦由试点初期的中资券商和基金在港子公司扩展至中资银行、保险公司在港机构以及在港注册并主要在香港经营的金融机构。证监会并于7月称，台湾、新加坡、伦敦等地亦纳入RQFII试点，参照现有香港金融机构相关法规实施。

中国证监会上月再新核准六家资产管理公司RQFII资格，包括：中银香港资产管理公司，南华资产管理公司，中国平安资产管理公司，信达国际资产管理公司，丰收投资管理公司，汇丰环球投资管理公司。

据中国国家外管局数据，截止7月30日，中国34家RQFII共获批额度共计1,219亿元人民币。（完） (记者 李珊珊; 审校 杨淑祯)
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