离岸人民币：东亚银行获RQFII牌照，为第二家获准的本地银行

中国政府今年将RQFII制度进一步扩容，额度新增2,000亿元人民币，经营机构资格亦由试点初期的中资券商和基金在港子公司扩展至中资银行、保险公司在港机构以及在港注册并主要在香港经营的金融机构。证监会并于7月称，台湾、新加坡、伦敦等地亦纳入RQFII试点，参照现有香港金融机构相关法规实施。