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亚洲 | 2013年 8月 20日 星期二 16:49 BJT

全球金市：现货银挫低近4%，现货金跟跌

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价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量

涨跌%

现货金 1357.85 -7.63 -0.56 -18.91

现货银 22.58 -0.54 -2.34 -25.43

现货铂金 1501.50 -0.80 -0.05 -2.18

现货钯金 743.22 -4.28 -0.57 7.40

COMEX期金 1357.60 -8.10 -0.59 -18.99 39654

COMEX期银 22.58 -0.59 -2.55 -25.51 15048

汇率

欧元/美元 1.3326

美元/日圆 97.23

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 田建华/王翔琼；审校 艾茂林/李婷仪)
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