全球金市：现货银挫低近4%，现货金跟跌

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量
涨跌%
现货金 1357.85 -7.63 -0.56 -18.91
现货银 22.58 -0.54 -2.34 -25.43
现货铂金 1501.50 -0.80 -0.05 -2.18
现货钯金 743.22 -4.28 -0.57 7.40
COMEX期金 1357.60 -8.10 -0.59 -18.99 39654
COMEX期银 22.58 -0.59 -2.55 -25.51 15048
汇率
欧元/美元 1.3326
美元/日圆 97.23
附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 田建华/王翔琼；审校 艾茂林/李婷仪)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。