重温稿-《中国新债预测》10年国债利率预测均值4.11%，需求偏弱博边际兴趣浓

* 招标品种：财政部10年期固息国债

* 招标金额：300亿元人民币

* 招标时间：周三(21日)9:30-10:30

* 受访人数：15位(银行和券商）

* 预测区间：4.05%-4.15%

* 预测均值：4.11%

路透北京8月20日 - 中国财政部周三将招标发行10年期固息国债。路透调查显示，债市二级市场积弱难返，收益率逐步攀升，谨慎心态传导至一级且难以消散，本周多期新债结果创出阶段新高的背景下，预计明日中标利率定位将高于二级，均值落在4.11%附近。

交易人士指出，投标考核对明日新债需求构成托底支撑，但是结合经济基本面正能量不断聚集，后市政策预期尚不明朗，机构对中长期资金面心怀忌惮等因素，预计明日新债需求难言可圈可点，而博边际兴趣或较浓。

“10年期国债还得看大行，可是现在看来，这个收益水平当然不排除吸引一些配置户出动，可我们觉得对大行没有特别强的吸引力，而且300亿的发行量也不小，预期中标利率会高。”广东一券商交易员称。

他预计，明日新债加权中标利率在4.10%，边际利率或落在4.20%。

二级市场上，近两周来10年国债一直表现不佳，收益率不断刷新近两年来新高。剩余期限约9.76年的固息国债130011券最新成交对应收益率 在4.0830%，上日尾盘报4%。

中债登银行间固息国债到期收益率曲线 显示，10年品种最新收益率为4.0103%。

悲观情绪互相传导，一级市场也在无奈延续疲势，特别是进入本周后中标利率不断创出阶段性高点。中国财政部周一代理招标发行的三年和五年期固息地方债，中标利率双双创下2009年来最高水位。而今日上午国开行 增发的今年四期固息金融债中标收益率亦齐写下该机构年内同期固息债招标结果新高。

明日新债为今年第18期记账式附息国债，利息按半年支付。采用混合式招标方式，标的为利率。竞争性招标面值总额300亿元，进行甲类成员追加投标。