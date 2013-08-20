欧元债市：德债收益率随美债一同下跌，但反弹空间料有限

“我认为目前卖压已经失去动能，但未出现大涨的条件，”法国巴黎银行欧洲利率策略师Patrick Jacq说。

德国10年期公债收益率 下降3.8个基点，报1.86%，周一曾高见1.924%，为2012年3月以来最高水准。

Jacq表示近期内收益率很难破1.80-1.85%。

“我直觉认为市场已消化宽松政策的退场。如果他们在9月削减购债规模，我不太相信会对市场造成巨大冲击。因为市场已有相当多的准备。”一名交易商说。

他特别是指美国公债的沉重卖压，周一10年期美债收益率 高见2.90%，创2011年7月以来最高。最新报2.81%，下跌7.4个基点。

“我们看到一些技术反弹，仅止于此。10年期美国公债(收益率)已脱离2.90%，让德债今早获得一些支撑。”RIA Capital Markets债市策略师Nick Stamenkovic称。

10年期西班牙公债 较可比德债利差扩大4个基点，报257个基点，先前曾触及两年最低水准；10年期意大利公债 较可比德债利差则扩大5个基点，报244个基点。

“之前由于8月缺少供应，利差持续收窄，”上述交易商说。“现在正接近市场开始思考供应将恢复的阶段，我想恐需进一步利多才能维持或让利差继续收窄。”(完)

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