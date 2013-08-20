更新版 1-港股业绩：中海油中期净利升8%胜预期，并购尼克森带动产量大增

* 中海油上半年净利按年升8%，高于市场预期

* 期内油气净产量升23%，受并购尼克森带动

* 中期股息每股0.25港元，派息比率回升 (新增更多详情)

路透香港8月20日 - 中国最大离岸石油及天然气生产商--中国海洋石油有限公司 周二公布上半年净利同比上升8%，高于市场预期，因并购尼克森带动产量大幅增加。

中海油的业绩公告显示，2013年1-6月净利为343.8亿元人民币，去年同期则为318.7亿元；并高于汤森路透I/B/E/S预测312.6亿元。

这是中海油于2月底完成收购加拿大尼克森之后首个合并业绩。中海油称，上半年油气净产量同比上升23.1%，至1.98亿桶油当量；不含尼克森的净产量则为1.73亿桶，同比升7.7%。

该公司董事长王宜林称，“长远来看，尼克森丰富的资源储备、先进的油气开采技术、富有经验的管理层和员工队伍带给公司及股东的巨大价值还将逐步展现。”

由于产量增加，抵销了实现油价和气价的下滑，期内油气销售收入达1,108亿元，同比上升16%。

该公司期内平均实现油价每桶104.2美元，下降10.9%，主要受远东地区燃料油和成品油价格下降的影响；而平均实现气价亦下降3.7%至5.68美元/千立方英尺，因尼克森的天然气平均售价较低。

由于并购完成，中海油的派息比率有所回升。公司拟派发中期股息每股0.25港元，相对每股盈利0.77元人民币，按等值货币计比率约26%，回复至2011年的水平。

业绩公布前，中海油收跌1.72%，报14.82港元。该股由年初至今累计跌12%，逊于大市恒生指数 同期3%跌幅。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)