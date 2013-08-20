伊朗或在限制核原料库存增加--外交官

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
(本文由路透中文网编译提供)
路透维也纳8月19日 - 外交官们周一称，伊朗通过不断将一些核原料转化成反应堆燃料，看似在限制敏感的核原料库存增加。这可能让伊朗在与各大国的谈判上争取更多时间。
西方国家密切关注伊朗中度浓缩铀气库存。以色列威胁称，如果阻止伊朗核项目的外交努力失败，而伊朗积累了足够多的原料，将袭击伊朗。
伊朗从2010年开始生产纯度为20%的浓缩铀，迄今已生产出超过240-250公斤该纯度的浓缩铀。制造一个核弹大约需要240-250公斤的浓缩铀。
但是伊朗的核原料库存一直低于以色列给出的“红线”，因部分铀气被转化成氧化物粉末。伊朗表示，这样做是为了向一个医疗研究反应堆提供燃料。
这些外交官表示，伊朗近几个月甚至可能已加大这种转化。
如果8月27-28日左右公布的国际原子能机构季度报告对此予以确认，伊朗20%浓缩铀库存增幅将低于产出。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。