伊朗或在限制核原料库存增加--外交官

(本文由路透中文网编译提供)

路透维也纳8月19日 - 外交官们周一称，伊朗通过不断将一些核原料转化成反应堆燃料，看似在限制敏感的核原料库存增加。这可能让伊朗在与各大国的谈判上争取更多时间。

西方国家密切关注伊朗中度浓缩铀气库存。以色列威胁称，如果阻止伊朗核项目的外交努力失败，而伊朗积累了足够多的原料，将袭击伊朗。

伊朗从2010年开始生产纯度为20%的浓缩铀，迄今已生产出超过240-250公斤该纯度的浓缩铀。制造一个核弹大约需要240-250公斤的浓缩铀。

但是伊朗的核原料库存一直低于以色列给出的“红线”，因部分铀气被转化成氧化物粉末。伊朗表示，这样做是为了向一个医疗研究反应堆提供燃料。

这些外交官表示，伊朗近几个月甚至可能已加大这种转化。

如果8月27-28日左右公布的国际原子能机构季度报告对此予以确认，伊朗20%浓缩铀库存增幅将低于产出。（完）