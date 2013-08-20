中国债市：10年国债收益率再刷新两年高点，然投资性买盘入场抑制涨势

路透上海8月20日 - 中国银行间债市周二10年国债收益率再度刷新近两年新高，然午后在少量买盘进场下升势暂缓。交易员表示，现券市场疲态不改，在新债招标结果带动下，十年国债升势凌厉，然午后少量投资性买盘入场，暂时抑制了现券收益率的继续上行。

他们并表示，随着月末临近，流动性预期亦不乐观，而经济基本面尚未出现明显性趋势，多数机构在资金面收紧和新债供给步伐加快的压力下，交投情绪陷入悲观，静待明日招标的十年期国债给市场更多指引。

“上午国开债招标结果出来后，带动二级收益率一路走升，抛盘居多，”上海一银行交易员称，“午后有部分投资买盘，现券收益率走势有所持稳，看看明天十年国债招到什么位置吧。”

华北另一银行交易员认为，目前收益率对不少机构已具有吸引力，但是多数仍处观望。个人认为当前收益率即便买入，风险也不会很大，毕竟10年的收益率4.1%，应已经到了上轮收益率的顶端。

明日招标发行的的10年期固息国债。路透调查显示，债市二级市场积弱难返，收益率逐步攀升，谨慎心态传导至一级且难以消散，本周多期新债结果创出阶段新高的背景下，预计明日中标利率定位将高于二级，均值落在4.11%附近。

国家开发银行 周二招标的四期固息增发债，中标收益率均创下国开同期限固息债年内新高。二级市场收益率涨势不息，谨慎情绪互相传染，整体上机构在一级的配置需求依然疲弱。

“如果考虑资金利率在4%，那么10年国债在4%以上还算正常，现在(收益率)曲线太平了，而且还在整体上移，未来必然要有一个陡峭的过程，陡峭化很可能是从长端上行开始，”广发银行高级交易员颜岩表示。

中国银行间资金市场周二主要回购加权利率 继续走升。交易员表示，央行公开市场逆回购对流动性助益极其有限，在缴税因素尚未完全消退以及大行出资意愿不强的影响下，随着月末临近，机构对未来资金供给预期依旧保持谨慎。

剩余期限约9.76年的固息国债130011券日内最高成交对应收益率 在4.08%，上日尾盘报3.98%，该券为10年国债基准券。

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

------------------------------

今日 3.9229 4.5093

上日 3.4666 4.1785

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比) 央票参考率 3.8520/3.7820 国债参考率报价 3.5720/3.4940 金融债参考率报价 4.2575/4.2013(完)

欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选