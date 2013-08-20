更新版 1-中国汇市：人民币即期收低，双向需求放大成交额创两个半月新高

* 即期随中间价微收低

* 双向需求明显放大

* 成交额创两个半月新高

* 人民币短期仍面临升值压力 (新增收盘报价和评论)

路透北京8月20日 - 人民币兑美元即期 周二略收低，与中间价同向。交易员表示，结购汇双向需求都有明显放大，成交额今天也回升到217亿美元，为逾两个半月以来高位。不过整体日间结购汇相对平衡，价格波动平缓。

交易员并认为，近期6.12元一线阻力较大，部分企业可能认为美元会有所反弹，使购汇力量相对本月上旬有所加强。预计6.12元上下100个点子的盘整还会持续一段时间。形成贬值趋势可能性不大，后期可能还是以人民币缓慢升值为主。

一国有大行交易员说，本周来明显感觉客户需求比上周放大，而且两个方向的需求都多了。这两天并没有干预的痕迹，即期走势比较平缓，在正常波动范围之内。

另一国有大行交易员指出，估计短期人民币汇率将呈现震荡向上的行情，因考虑到中国政府连续出台弱刺激经济措施，美元指数上升势头最近亦稍作停顿，人民币短期料仍面临升值压力。

“升值压力是有一些，但没有今年4-5月份强，可能还有利差的作用，...只要国内经济没有明显下行的压力，结汇的压力还是存在的。”上述大行交易员称。

不过上海一外资行交易主管表示，8、9月在十八届三中全会之前市场可能还是以平静为主。“9月份很关键，需要看美国退出购债的进展。”

而对于美国退出QE（量化宽松），他认为对于人民币汇率的影响可能会相对滞后，因人民币市场与国际市场联通性不好，而且央行如果认为影响会比较明显，也会采取相应的干预措施。

“(外管局)20号文是以防止资本流入为主的。如果担心资本流出，那第一步也要先取消20号文吧！”他说。

多位交易员指出，客户中后期看人民币升值的还是多一点，但总体会跟央行中间价指导来走，以缓慢升值可能性为大。年内至今2%的升值幅度感觉已经足够，年底升破6元大关的可能性不大。

东京汇市日圆周二小升，因日股挫跌，而新西兰元则下挫，此前新西兰央行宣布将从10月初开始对高价值、低存款抵押贷款设限，并表示新西兰元高估。

投资者如今静候周三公布的美联储7月会议纪录，寻求美联储是否将在9月缩减买债规模的新线索。

以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.1246 6.1229 -0.03%

中间价 6.1697 6.1690 -0.01%

成交额 217亿美元

日内相对于中间价最大波幅 0.80% (上限±1 日高 日低

%)

日内波动幅度(pips) 54 6.1206 6.1260

2013年来即期升贬值幅度 1.73% 1年期美元/人民币掉期升水<CNY1Y=CF 1,055

XS>

离岸人民币市场,北京时间16:54 今日 上日

1年期NDF 6.2534/71 6.2450

CNH即期 6.1161/71 6.1158

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

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