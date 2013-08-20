中国金融：7月外汇占款减少245亿元，财政存款增加6,546亿元--央行

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透北京8月20日 - 中国7月银行间市场流动性紧张有了合理解释。路透根据中国央行周二公布数据测算，7月外汇占款继续负增长，为减少245亿元人民币；同时财政存款也现六千亿天量。
根据央行网站的金融机构人民币信贷收支表，6月末金融机构外汇占款余额为273,642.72亿元；财政性存款余额为40,499.22亿元，当月财政存款增加6,545.78亿元。
上述两项数据表明，6月份市场因此抽离的流动性为6,790.52亿元。
以下为今年以来各月财政性存款及外汇占款变动情况：
2013年7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 财政性存款(亿元) 6,545.78 -1,217.75 4,632.5 5,224.23 -2,670.27 243.11 3,298.6 外汇占款(亿元) -244.74 -412.05 668.62 2,943.54 2,363.02 2,954.26 6,836.59
2012年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 财政性存款(亿元) -11,927 -1,149 4,805 -3,698 406 4,274 -2,360 外汇占款(亿元) 1,346 -736 216 1,306 -174 -38.2 491
外汇占款此前经常被视作向市场提供流动性的主要渠道。如果增加，则意味着注入流动性，减少则相反。
财政存款的增减主要受财政收入和支出影响，根据近几年的统计数据显示，一般在年初以及4-8月间，主要因缴税等因素，在央行的财政存款会呈增加趋势，银行体系就会有相同规模的流动性流出；而临近年末，财政部门会将存放在央行的国库资金移到商业银行，转为存款进行消费或支出，这将增加商业银行的流动性。(完)
参看详情,可点选中国人民银行网站(www.pbc.gov.cn/) (发稿 张胜男; 审校 杨淑祯)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。