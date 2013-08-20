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亚洲 | 2013年 8月 20日 星期二 17:18 BJT

新兴汇市：印度卢比跌至纪录低点且印尼卢比大跌，因资本持续流出亚洲

亚洲         当日       今年以来      2012年
                              最新报价     上日尾盘       涨跌%        涨跌%       收市价
                                                                                      
 日圆                              97.23      97.5700        +2.27       -10.74        86.79
 坡元                             1.2767       1.2771        -1.01        -4.29       1.2219
 台币                             30.092      30.0320        -0.57        -3.18       29.136
 韩元                            1120.30    1115.6000        -0.29        -4.44      1070.60
 泰铢                              31.59      31.3600        -2.03        -3.10        30.61
 印尼卢比                       10680.00   10485.0000        -4.68        -9.83      9630.00
 印度卢比                          63.67      63.1300        -6.13       -13.63        54.99
 马币                             3.2865       3.2860        -3.29        -6.95       3.0580
 人民币                           6.1241       6.1229        +0.22        +1.73       6.2303
 *  由于大雨，菲律宾金融市场连续第二天暂停交易。(完)
    
      
    
      
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 (编译 梁睿雪/郑茵 审校 隋芬/李婷仪)
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