亚洲橡胶：TOCOM期胶跌2%至八日低位，因投资者调整仓位

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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美联储上次会议的会议记录将于周三公布，或可为投资者提供美联储何时将削减月度850亿美元购债规模的线索。
Gu称，上海橡胶价格下跌以及日圆兑美元走强，加大TOCOM期胶抛压。
上海期交所橡胶主力1月期约 下跌475元人民币，报每吨19,470元人民币。
Gu表示，“日本股市下跌以及油市走软，也引发投资者削减包括橡胶在内的较高风险资产。”
日本股市日经指数周二挫跌，美国联邦储备理事会(美联储/FED)宽松措施退场疑虑，重创在新兴市场曝险较高的个股，如铃木汽车及日野汽车。
新加坡商品交易所近月9月橡胶合约 最新报每公斤241美分，下跌2.3美分。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 田建华; 审校 李婷仪)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。