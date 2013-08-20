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亚洲 | 2013年 8月 20日 星期二 17:29 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶跌2%至八日低位，因投资者调整仓位

美联储上次会议的会议记录将于周三公布，或可为投资者提供美联储何时将削减月度850亿美元购债规模的线索。

Gu称，上海橡胶价格下跌以及日圆兑美元走强，加大TOCOM期胶抛压。

上海期交所橡胶主力1月期约 下跌475元人民币，报每吨19,470元人民币。

Gu表示，“日本股市下跌以及油市走软，也引发投资者削减包括橡胶在内的较高风险资产。”

日本股市日经指数周二挫跌，美国联邦储备理事会(美联储/FED)宽松措施退场疑虑，重创在新兴市场曝险较高的个股，如铃木汽车及日野汽车。

新加坡商品交易所近月9月橡胶合约 最新报每公斤241美分，下跌2.3美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 田建华; 审校 李婷仪)
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