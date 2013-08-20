香港个股：金鹰预期下半年同店增长与上半年差不多，将集中提升主营业务

路透香港8月20日 - 中国开发及经营时尚高级连锁百货店企业--金鹰商贸集团有限公司 周二指出，中国经济不稳定估计将延续至第四季度，预料下半年同店销售增长与上半年差不多。

金鹰表示，由于宏观经济增加减速，令上半年中国中高端零售行业增长放缓，公司将会加强资源分配，有信心可以应付支出。

集团董事长王恒在中期业绩发布会上表示，中国的经济问题在短期内难以解决，因此公司未来会集中提升百货店的竞争力，但不会盲目追求生意增长。

“如何把资源投资在好的地区，以提升公司的竞争力，是首要的问题,”王恒说。

金鹰昨日收盘后公布，至6月30日止的中期净利为6.3亿元人民币，按年增长1.8%，每股盈利0.33元人民币，不派中期息；

中期销售所得总额为86.23亿元人民币，按年增加7.1%；同店销售增长为5.6%，去年上半年为8.6%。

公司表示，今年的开支约15亿元人民币，未来3年每年约20亿元人民币，而集团经营现金流每年达15亿元人民币，因此有信心可以应付开支，并预期下半年的同店销售增长和上半年相约。

金鹰今日收低7.3%至11.68港元，今年迄今跌了约34%，表现远逊于大盘恒生指数 今年以来跌幅3%。