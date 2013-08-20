台湾个股：台新金暂放缓合并彰银案，待金管会新主委规划新政策方向

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透台北8月20日 - 台湾资产排名第六大金控--台新金控 周二称，目前将暂时放缓合并彰化银行 的脚步，待金管会新任主委曾铭宗规划新政策方向。
台新金控财务长林维俊今天在一场投资人说明会上作出以上表示。
“彰银合并案往哪边走是天南地北的差异!”他说。
针对台新金增资规划，他指出，若彰银并入台新金控后计算有增资的必要将进行增资；若因政府改变政策，愿意把当初入股彰银的钱还给台新金，届时台新金的资本将是最强健的，资金反而过剩。
林维俊认为，台新金20万股东应受到合法保障及对待，相信金管会主委曾铭宗需要一段时间才能规划出新金融政策，在这段时间内将暂缓彰银合并案的动作。
台新金于2005年以明显高于市价的每股26.12台币价格标下彰银特别股，林维俊指出，若财政部愿意以每股26.12台币收回，台新金可以考虑以此方案结束延宕多时的合并案。
台新金控6月底资本适足率近138%，旗下银行资本适足率11.7%，资本结构强健。
台湾彰化银行最大股东--台新金控2月底时建请第二大股东财政部支持由彰银并购台新银，但财政部严正表态不同意台新金非合意并购，显然是“郎有情而妹无意”。
台新金控今日收跌1.18%，报12.6台币；台湾加权指数 则收低0.86%。(完) (记者 詹静宜；审校 张喜良)
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路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。