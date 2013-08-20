CNH市场动态：离岸即期先跌后升，但亚币走疲令后市笼罩贬值阴影

路透香港8月20日 - 香港离岸人民币即期 周二先跌后升，但整体仍呈现较窄的区间波动。交易员指出，离岸汇价近日与国际盘牵动较大，特别是随着美联储9月会议时间愈近，人民币回贬的压力较大。

银行人士指出，人民币盘初跟随新兴市场货币贬势而下跌，人民币无本金远期外汇(NDF)同步走低，亦加重现汇多头平仓的压力。不过，欧洲盘开市后欧元偏强，离岸汇价也跟着回升，但此时成交量已较减少。

“市场担心美国9月tappering(减少买债)，亚币跌了很多，”一中资行人士说，“你看新兴市场最近压力比较大，港股 也是，今天跌了很多，美元上来的话，亚币都是有压力的。”

本地时间下午5:53时，离岸人民币 报6.1155，较上日的6.1175上涨，盘中区间在6.1155-6.1205。

美元兑人民币一年期NDF 报6.2522/6.2559，上日尾盘在6.2450，较上周触及的低点6.2385回升已近150点子。

亚洲新兴国家货币周二扩大跌幅，印度卢比跌至纪录低点，印尼卢比亦刷新四年低位，因FED将削减刺激措施规模的预期促使资金持续流出该地区。

银行人士指出，境内人民币在上周创纪录新高后连续收跌三天，场内并谣传央行指示大行进场买美元，虽未获证实，但市场担心央行不乐见人民币进一步走强，目前操作倾向贬值。然而，除非中国经济面数据再传噩耗，或是央行释出明确讯号，否则人民币贬值空间亦相对有限。

市场等待本周三的美联储7月会议记录，藉以判断FED是否会在9月缩减买债。本周四将公布汇丰中国制造业采购经理人(PMI)初值，官方制造业PMI将在9月1日公布.

境内人民币 今日收低0.03%至6.1246；中间价则较上日微贬0.01%至6.1697。交易员指出，结购汇双向需求都有明显放大，成交额今天也回升到217亿美元，为逾两个半月以来高位。不过整体日间结购汇相对平衡，价格波动平缓。 (完)

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